TREVISANI, Italiano per me è come Klopp, lo ribadisco

Commentatore per Mediaset della partita di ieri, Riccardo Trevisani ha parlato così della sfida vinta dalla Fiorentina contro la Cremonese: "Ieri la squadra di Italiano ha avuto un bell'approccio, provando a vincerla da subito. Mi è piaciuta la mentalità, poi è chiaro che non puoi dominare per 90 minuti. L'arrivo di Jovic ha un po' limitato Cabral e anche Italiano ci ha messo un po' troppo a prendere una decisione definitiva".

Poi incorona Italiano: "Con De Zerbi è il più bravo di questa nuova onda di allenatori. L'ho paragonato a Klopp e lo ribadisco: sa fare tante cose con i giocatori. Allo Spezia ha costruito una squadra in tre settimane e l'anno scorso sarebbe andato in Champions con Vlahovic fino in fondo. Quest'anno le tre competizioni lo hanno messo un po' in difficoltà ma ha creato uno scheletro di titolari".