TREVISANI, Beltran può diventare come Lautaro Martinez

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il noto giornalista, Riccardo Trevisani, a Radio Serie A, ha speso qualche parola sull'attacco della Fiorentina. Queste le sue parole: "Il gol contro la Lazio di Beltran è da fuoriclasse. Per me può diventare come Lautaro Martinez. Deve restare in Italia, ma soprattutto deve giocare. Hanno bisogno di tempo anche i fuoriclasse; guardate Lautaro i primi tempi all'Inter, era dietro Icardi, che sicuramente non è Nzola".