Hamed Traorè lascia il Sassuolo: il (quasi) ex viola (per poche settimane è stato un giocatore viola nell'ambito del maxi affare con Rasmussen nel gennaio 2019, salvo poi non passare le visite mediche) è ormai ad un passo dal Bournemouth, che pagherà ai nerovrdi 30 milioni di euro bonus compresi. Lo riferisce in questi minuti SkySport.