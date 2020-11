TOTTI, Diego il primo a chiamare quando ho smesso

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Diego è ancora qui con noi. Quando ho smesso di giocare è stato il primo a chiamarmi per darmi sostegno e per dirmi di stare tranquillo". Lo racconta Francesco Totti in un'intervista a Verissimo in onda domani e di cui sono state date alcune anticipazioni. "Le emozioni che ci ha lasciato sono irripetibili - ha proseguito l'ex capitano della Roma -. Avevo un bellissimo rapporto con Diego. Fuori dal terreno di gioco era una persona straordinaria mentre in campo era il calcio, era inimitabile. Neanche alla Playstation si può copiare quello che faceva lui. Lo voglio ricordare così, è come se non fosse mai morto, rimarrà qui sulla terra perché era diverso da tutti gli altri". Una battuta anche sugli stadi vuoti a causa del Covid: "Non è più calcio, è uno sport diverso e dalla televisione non ti appassiona più come prima. Speriamo si possa tornare alla normalità il prima possibile". (ANSA).