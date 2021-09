TORREIRA, Allenamento al Franchi: "Sempre uniti"

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, CASTRO È A FIRENZE: ORA RIPOSO. E I GENITORI... È tornato da poche ore a Firenze il centrocampista viola Gaetano Castrovilli: il numero 10 della Fiorentina, che ha passato gli ultimi giorni assieme alla compagna (e futura moglie) Rachele presso l’ospedale di Genova, è rimasto in osservazione per tutto... È tornato da poche ore a Firenze il centrocampista viola Gaetano Castrovilli: il numero 10 della Fiorentina, che ha passato gli ultimi giorni assieme alla compagna (e futura moglie) Rachele presso l’ospedale di Genova, è rimasto in osservazione per tutto... NOTIZIE DI FV INFORTUNI, CHI È IN DUBBIO PER LA PARTITA DI UDINE Tra le notizie più lette su FirenzeViola.it nella giornata che viaggia sempre più spedita verso la sua conclusione, c'è anche il resoconto sugli infortunati di casa Fiorentina: dalle condizioni di Erick Pulgar fino a quelle di Lorenzo Venuti,... Tra le notizie più lette su FirenzeViola.it nella giornata che viaggia sempre più spedita verso la sua conclusione, c'è anche il resoconto sugli infortunati di casa Fiorentina: dalle condizioni di Erick Pulgar fino a quelle di Lorenzo Venuti,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 settembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi