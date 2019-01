TORINO, Un francobollo per Valentino Mazzola

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Un francobollo per i 100 anni dalla nascita di Valentino Mazzola è stato emesso oggi. E' la terza emissione italiana di un francobollo che ricorda il capitano del 'Torino': la prima risale al 1999 per il cinquantenario della scomparsa nell'incidente aereo di Superga della squadra del 'Grande Torino' (il francobollo da 900 lire citava i nomi dei giocatori incluso ovviamente il suo); la seconda emissione è datata 2009 nell'ambito della manifestazione filatelica Italia 2009 (gli fu dedicato un francobollo da 65 centesimi). Il nuovo francobollo è valido per la posta ordinaria; tiratura di 2,5 milioni di esemplari. La vignetta mostra un ritratto di Mazzola e sullo sfondo la sagoma di un toro rampante presente nello stemma del Torino. La squadra da lui guidata come capitano fu riconosciuta come una delle più forti al mondo. Nel 1949, al ritorno da un'amichevole in Portogallo, l'aereo su cui viaggiavano giocatori, dirigenti e giornalisti si schiantò sulla collina di Superga a Torino, morirono tutti.