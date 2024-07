TORINO, Per la difesa sondaggio per l'ex viola Nastasic

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Dopo l'addio di Buongiorno e il nuovo infortunio per Schuurs, il Torino è alle prese con un restyling della difesa e per questo starebbe pensando, tra gli altri, anche all'ex viola Matija Nastasic. Il centrale classe '93, dopo l'esperienza al Maiorca, attualmente è svincolato e la dirigenza granata avrebbe preso contatti con l'entourage del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione. Su di lui ci sarebbe anche l'Udinese. Lo riporta Tuttosport.