TORINO, Per il dopo Juric piace anche Gennaro Gattuso

In casa Torino è iniziato il conto alla rovescia circa la fine della comune avventura con Ivan Juric. L'avventura del tecnico croato al 'Grande Torino' si chiuderà, per sua stessa ammissione il prossimo 30 giugno qualora i granata non dovessero centrare la qualificazione alle prossime coppe europee. Ipotesi, questa, che al momento appare difficile da concretizzarsi visti i punti di distacco dalle posizione di classifica necessarie e il novero di pretendenti di alto cabotaggio come Atalanta, Napoli, Fiorentina e Lazio.

Per questo motivo la dirigenza del club capitanato da Urbano Cairo ha iniziato a guardarsi attorno, finendo per mettere nel mirino in particolare un nome: quello di Raffaele Palladino oggi timoniere del Monza. Sempre secondo Tuttosport ci sono anche altre piste che portano a Paolo Vanoli del Venezia (ha una clausola rescissoria da 600mila euro in Serie B e da un milione in Serie A), Gennaro Gattuso, libero dopo l'esonero (il secondo consecutivo) dall'Olympique Marsiglia e, infine, Alessio Dionisi da poche settimane lontano dal Sassuolo.