TORINO, Linetty può essere recuperato per Firenze

© foto di www.imagephotoagency.it

Mister Ivan Juric recupera pezzi in vista di venerdì sera, quando il suo Torino giocherà a Firenze, sul campo della Fiorentina, la sua ultima partita per quanto riguarda l'anno solare 2023. Rientra dalla squalifica Bellanova, ma per i granata si sta aprendo uno spiraglio in merito al possibile rientro in campo di Karol Linetty (28 anni, nell'immagine di copertina dell'articolo).

Il versatile centrocampista polacco classe 1995 ha saltato la sfida all'Udinese per via di un fastidio muscolare emerso alla vigilia del match. Ora però sta meglio e, se dovesse confermare in toto i progressi, è possibile il suo rientro nella lista di convocati del Toro per Firenze. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.