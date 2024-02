TORINO, Juric: "Se non vado in Europa cosa resto a fare?"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Così in conferenza stampa Ivan Juric, tecnico del Torino, a proposito del suo futuro sulla panchina della squadra granata: "Se non vado in Europa, cosa ci faccio qui? Prendo altri soldi? Se vado in Europa, mi parlo e ragioniamo. Altrimenti, vuol dire che la parte sinistra è un grande risultato perché davanti abbiamo grandi squadre, ma cosa ci faccio qui senza Europa? Prendo i soldi e poi magari mi mandano a casa...Ma non è quello che voglio. Non dobbiamo vivacchiare. Il mio pensiero è questo: con i dirigenti e il presidente va bene, il Filadelfia è bellissimo abbiamo messo tutto.

Abbiamo fatto un lavoro straordinario. Se vado in Europa, sto al Toro. Altrimenti, me ne vado via".