TORINO, Juric: "Momento positivo, offro una cena"

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - "La squadra è stata tosta, potevamo segnare di più ma sono soddisfatto: la strada è giusta, dobbiamo continuare così": il tecnico del Torino, Ivan Juric, festeggia il successo per 1-0 contro l'Empoli che coincide con la sua panchina numero 100 in granata. "E' da tempo che in allenamento non si perde tempo in cose inutili e si lavora duramente, è un momento molto positivo - aggiunge in conferenza stampa - e adesso mi sono imposto di pagare una cena: non mi sono comportato bene, è come se fosse una multa". La difesa, intanto, continua a mandare segnali importanti: "Non è solo una questione di reparto, la nostra fase di copertura comincia con gli attaccanti - spiega Juric - e sono tutti tosti e concentrati, anche Milinkovic-Savic: spesso è stato criticato, ora è l'ago della bilancia e si fa trovare pronto anche sui pochi tiri che subisce".

L'Empoli, invece, è rimasto ancora a secco di gol: "Abbiamo sbagliato troppi passaggi, ne abbiamo falliti un'infinità, ma dobbiamo essere decisi nel perseguire ciò che abbiamo in testa - l'analisi di Aurelio Andreazzoli - e questo risultato non deve toglierci convinzioni". Il Toro sta provando a candidarsi per un posto in Europa: "Non so dare giudizi su dove possa arrivare il mio Empoli, figuriamoci sugli avversari - la risposta del tecnico dei toscani - ma sicuramente i granata hanno tante individualità di valore e interpretano un modo di giocare molto particolare". (ANSA).