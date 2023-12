TORINO, I convocati di Juric: sempre out Zima e Schuurs

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha selezionato 23 calciatori per il match contro la Fiorentina (calcio d'inizio alle 18.30, Stadio Artemio Franchi), diciottesima giornata di Serie A, Queste le scelte del mister granata, che ha recuperato per l'occasione Linetty e Bellanova, mentre restano fuori per infortunio Zima e Schuurs:

Portieri: Popa, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Bellanova, Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Sazonov

Centrocampisti: Bellanova, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Ricci, Soppy, Tameze, Vojvoda

Attaccanti: Karamoh, Pellegri, Radonjic, Sanabria, Seck, Vlasic, Zapata.