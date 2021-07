TORINO, Con i soldi di Meitè darà l'assalto a Messias

Il Torino in queste ore sta definendo il trasferimento al Benfica del centrocampista Soualiho Meitè. Il centrocampista classe '94 reduce dal prestito al Milan è pronto a dire addio a titolo definitivo, per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Con quei soldi, il club granata darà l'assalto a Junior Messias, prima scelta per l'attacco del nuovo allenatore Ivan Juric: per il classe '91, però, al momento c'è ancora da lavorare per trovare l'accordo col Crotone.