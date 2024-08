TORINO, Borna Sosa arrivato in Italia, ora le visite mediche

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - TORINO, 16 AGO - Il Torino ha un nuovo esterno sinistro. Il club di via Viotti ha chiuso con l'Ajax l'operazione per Borna Sosa: il laterale croato, classe 1998, è atterrato in mattinata all'aeroporto di Milano Malpensa per poi dirigersi verso la città della Mole. Sosa si sottoporrà alle visite mediche di rito e successivamente si unirà al gruppo del tecnico Vanoli al Filadelfia alla vigilia dell'esordio in campionato, con la trasferta di San Siro contro il Milan in programma per domani alle 20.45. Sosa arriva al Toro in prestito con diritto di riscatto fissato tra i sette e gli otto milioni di euro. (ANSA).