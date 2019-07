TORINO, Ad Alessandria la prima di Europa League

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Il Torino giocherà la prima partita di Europa League, il 25 luglio, allo stadio 'Moccagatta' di Alessandria. Lo ha confermato il presidente granata Urbano Cairo, a margine della presentazione dei palinsesti di La7. Il Torino affronterà la vincente di Debrecen-Kukesi (andata domani, ritorno il 18 luglio) ma non potrà giocare all'Olimpico Grande Torino' poiché l'impianto è impegnato per concerti musicali. La capienza dello stadio alessandrino - dove l'anno scorso ha giocato le partite casalinghe la Juventus under 23 - è di 8.000 posti, ma l'agibilità secondo i requisiti Uefa dovrebbe essere ridotta alla metà. "Ci dispiace molto - ha detto Cairo - dover iniziare lontano da Torino l'Europa League, specialmente per i tifosi. Non saremmo stati in grado di sistemare in tempo per la partita il manto erboso dopo i concerti". Nel piano di rafforzamento granata "due innesti magari uno titolare", ponendo al centro del progetto il capitano, Andrea Belotti: "È un giocatore importante, il nostro capitano''.