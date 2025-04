Top10 seconde punte della Serie A per valore di mercato: 3 viola in classifica

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle seconde punte e trequartisti più preziosi della Serie A. Nella top10 di questa speciale graduatoria sono presenti tre giocatori della Fiorentina, si tratta di Albert Gudmundsson, Nicolò Zaniolo, Lucas Beltran e Nicolò Zaniolo. L'ex Genoa è in 6° posizione con un valore di mercato di 23 milioni di Euro. 8° invece è l'argentino con un valore fissato a 18 milioni, mentre 9° è il trequartista massese con un valore di mercato pari a 16 milioni. Primo posto per l'atalantino Lookman, valutato 60 milioni, secondo gradino del podio per Koopmeiners (40 milioni di Euro) e medaglia di bronzo per De Ketelaere (38 milioni). Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: