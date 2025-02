Toni a Dazn: "Curioso di vedere se Zaniolo con Palladino diventerà un grande giocatore"

Luca Toni, ex attaccante viola ed oggi opinionista di DAZN, ha commentato l'approdo di Zaniolo alla Fiorentina. Queste le sue parole: "Zaniolo è sempre stato un ragazzo con qualche problema comportamentale. Magari adeso va con un allenatore che lo vuole. Le qualità tecniche non si discutono. Sono curioso di vedere se Palladino riuscirà a farlo diventare un calciatore importante come ha fatto con Kean, che grazie al tecnico viola oggi è uno dei giocatori più importanti della Serie A".