TOGHE VIOLA, Chiediamo un dibattito sullo stadio

Sul tema stadio, tornano a farsi sentire i tifosi: attraverso un comunicato ufficiale, il Viola Club Toghe Viola ha espresso preoccupazione per quanto riguarda la situazione Franchi e le incertezze che ruotano attorno soprattutto intorno la sistemazione della Fiorentina durante i lavori di restyling dell'impianto di Campo di Marte. Con questa la nota ufficiale le Toghe Viola chiedono un confronto pubblico con cittadini, responsabili del tifo e dell'Acf Fiorentina a riguardo:

Le Toghe Viola, sensibili al malessere della tifoseria Viola, manifestato più volte e in varie forme, evidenziano che nonostante molteplici incontri e proclami a tutt’oggi non vi è ancora una soluzione per individuare un impianto sportivo che accolga la squadra Viola durante l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Franchi e che abbia una capienza sufficiente a soddisfare le esigenze della tifoseria.

Senza dimenticare che ACF Fiorentina dovrà necessariamente comunicare, in tempi brevissimi, all’UEFA ed alla FIGC l’impianto sportivo nel quale svolgerà la propria attività sportiva. E’ altresì certo ed acclarato come l’Amministrazione comunale abbia intrapreso un’operazione di ristrutturazione del Franchi trascurando completamente le esigenze della tifoseria e della stessa società ACF Fiorentina. Il tutto utilizzando fondi pubblici che potevano essere destinati ad altri fini nell’interesse della città, quando vi era un imprenditore “privato” disponibile ad accollarsi la spesa per l’edificazione di un nuovo stadio o per la stessa ristrutturazione del Franchi, sostenendo che la ristrutturazione era necessaria per evitare un “Flaminio di Roma”.

Sarebbe bastato prevedere una semplice ristrutturazione del Franchi atta ad ovviare alle problematiche esistenti, effettuando le opere necessarie e sufficienti a rendere usufruibile, per numerose manifestazioni, sia sportive, che per la cittadinanza (concerti, mostre, mercati e magari facendolo divenire la casa dello sport), spendendo pochi denari pubblici ed aiutando la Fiorentina ad edificare il nuovo stadio, con fondi privati in zona limitrofa a Firenze (sempre città metropolitana non negli USA !!), un po’ come è stato fatto a Bagno a Ripoli con il Viola Park.

Per questi motivi le TOGHE VIOLA auspicano che questa Amministrazione, voglia urgentemente accettare un pubblico dibattito con la cittadinanza, i responsabili del tifo e la stessa società ACF Fiorentina, che la nostra Associazione sono pronte ad organizzare e moderare fin da subito

Il Consiglio Direttivo delle TOGHE VIOLA