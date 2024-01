TMW, Terracciano bis? Il Milan punta anche Ngonge

NOTIZIE DI FV BONAVENTURA, E QUEL RIGORE "INUSUALE": ECCO PERCHÉ L'errore dal dischetto di Jack Bonaventura a Reggio Emilia ha lasciato tutti molto sorpresi, non solo per un errore inatteso ma anche perché il centrocampista non è stato mai un rigorista. Questo era il primo in carriera in un club ma come ha giustificato... L'errore dal dischetto di Jack Bonaventura a Reggio Emilia ha lasciato tutti molto sorpresi, non solo per un errore inatteso ma anche perché il centrocampista non è stato mai un rigorista. Questo era il primo in carriera in un club ma come ha giustificato... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 gennaio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi