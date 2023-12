TMW, Per la panchina del Napoli due profili: c'è Italiano

Punto sul futuro della panchina del Napoli a cura di TMW. Se Mazzarri dovesse ottenere un piazzamento importante in campionato il futuro potrebbe anche essere ridiscusso. Intanto emergono alcuni nomi per un’eventuale sostituto per programmare le prossime stagioni: i profili che potrebbero stuzzicare il Napoli sono quelli di Vincenzo Italiano che a fine stagione potrebbe anche cambiare aria e lasciare quindi la Fiorentina e quello di Raffaele Palladino del Monza che - aspettando il rinnovo di contratto - potrebbe anche balzare in pole nei prossimi mesi.