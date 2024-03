TMW, Palladino primo nome per la panchina della Viola

A poche ore dall'inizio di Fiorentina-Milan e con una stagione ancora da portare a termine, la questione allenatore in casa viola continua a tenere banco. Oggi TMW riporta come la società nelle ultime ore abbia intensificato i contatti per Raffaele Palladino, balzato in pole come possibile nuovo tecnico dei gigliati per la stagione 2024/25.

Dopo un'annata e mezza strepitosa con il Monza, già salvo con mesi di anticipo sulla fine della stagione, l'ex attaccante potrebbe dunque diventare la nuova scommessa di Commisso per la panchina. Restano in lizza però nomi già ben conosciuti al pubblico viole come Alberto Gilardino, attualmente al Genoa, e Alberto Aquilani, che ha vissuto una parentesi molto positiva con allenatore della squadra Primavera viola.