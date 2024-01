TMW, Offerta Viola da 12mln per Carboni: agente dall'Inter

FirenzeViola.it

Alessandro Moggi ha da pochi minuti fatto il suo ingresso nella sede dell'Inter e secondo quanto riporta TMW, il procuratore di Valentin Carboni è arrivato in sede per presentare alla società nerazzurra un'offerta della Fiorentina per il suo assistito. Il club viola è pronto a investire circa dodici milioni di euro per l'acquisizione del calciatore classe 2005 attualmente in prestito al Monza e di questo argomento stanno discutendo in questi minuti i dirigenti nerazzurri con Moggi.

Resta da capire la reazione dell'Inter, che ha già rifiutato un'offerta da 14 milioni di euro del West Ham per Carboni e negli scorsi giorni ha fatto sapere di non voler prendere in considerazione la sua cessione in questa finestra di calciomercato.