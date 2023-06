TMW, Lazio vicina a Torreira: la possibile formula

FirenzeViola.it

Arrivano aggiornamenti sul futuro di Lucas Torreira, ex viola. L'uruguaiano, oggi al Galatasaray, potrebbe presto far ritorno in Italia. Come riportato da TMW è la Lazio la squadra che più è vicina all'accordo definitivo. I biancocelesti puntano ad un prestito con diritto, il Galatasaray vorrebbe una cessione a titolo definitivo. La trattativa prosegue e la sensazione è che presto potrebbe esserci la svolta definitiva.