TMW, La Viola sta valutando Largie Ramazani dell'Almeria

FirenzeViola.it

Non solo Ruben Vargas dell'Ausburg. Come riporta TMW, alla ricerca di un esterno d'attacco da consegnare a mister Italiano entro il primo settembre, la Fiorentina sta valutando anche il profilo di Largie Ramazani. Classe 2001, è un calciatore belga di proprietà dell'Almeria che fino a questo momento ha collezionato in stagione 22 presenze (20 in Liga e due in Coppa del Re) per un totale di oltre millecento minuti già giocati.

All'attivo anche due gol - contro Las Palmas e Getafe - e quattro assist vincenti. Ramazani è legato all'Almeria da un contratto valido fino al 30 giugno 2025 e una valutazione di mercato che si aggira sui 5-6 milioni di euro. E' cresciuto in Inghilterra, prima nelle giovanili del Charlton e poi in quelle del Manchester United. Il trasferimento in Spagna nell'estate 2020 e in totale con la maglia del club iberico ha collezionato 118 presenze, venti gol e otto assist.