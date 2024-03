TMW, La Viola ha già chiesto informazioni per Cambiaghi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nicolò Cambiaghi non sta brillando particolarmente ma diversi club, tra cui la Fiorentina, avrebbero già messo gli occhi su di lui. Il cartellino del giocatore è di proprietà dell'Atalanta, società che lo ha prestato all'Empoli per l'annata calcistica 2023-2024. La Dea, scrive Tuttomercatoweb.com, aveva chiesto una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

Cambiaghi potrebbe provare a giocarsi le sue carte in ritiro la prossima estate per provare a convincere Gian Piero Gasperini a puntarci e trattenerlo a Bergamo. Il tecnico però sembrerebbe preferire altri profili ed è per questo che già diverse squadre si sono fatte avanti per capire la situazione. Lazio, Fiorentina, Torino e Genoa hanno già chiesto informazioni. Da capire se il prezzo cambierà dopo una stagione al di sotto delle aspettative, almeno dal punto di vista realizzativo, e quali competizioni giocheranno le società interessate, dato che in base a quelle cambierà pure la disponibilità economica.