Tmw, l'estate calda degli attaccanti: le clausole di Kean e Osimhen e il caso Vlahovic. Lucca e Raspadori alla finestra

"L'estate che ci aspetta sarà quella del possibile grande valzer degli attaccanti. I più forti degli ultimi anni, non chiaramente tutti, potrebbero cambiare aria nel corso dei prossimi mesi, chi per un motivo e chi per un altro". A dirlo nell'editoriale per Tuttomercatoweb è Lorenzo Di Benedetto, in cui parla del prossimo mercato estivo e della possibile girandola di attaccanti, che riguarda anche il centravanti della Fiorentina Kean. Ecco un estratto:

Le clausole.

I primi due nomi da fare sono quelli di Moise Kean e Victor Osimhen. Destini che potrebbero essere simili ma con i rispettivi club di appartenenza, la Fiorentina nel primo caso e il Napoli nel secondo, che hanno idee e volontà decisamente diverse. I viola faranno di tutto per trattenere il classe 2000, sperando che la clausola da 52 milioni presente nel contratto dell'ex Juventus e valida dal 1° al 15 luglio, non venga pagata da nessuno. Gli azzurri invece sperano l'opposto. Il nigeriano ha una clausola da 75 milioni di euro valida solo per l'estero e dopo l'anno in prestito al Galatasaray Aurelio De Laurentiis spera di cedere Victor Osimhen a titolo definitivo, in modo da avere tantissimi soldi, considerando anche quelli presi a gennaio per la cessione di Kvaratskhelia, e non investiti, da poter utilizzare per le entrate.

Il destino di Vlahovic.

C'è poi anche il capitolo relativo a Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus andrà in scadenza nel 2026 e a un anno dalla fine del suo contratto la soluzione migliore per tutti è quella relativa alla cessione, visto e considerato che di rinnovo non se ne parla neanche più. Troppi i 12 milioni di euro di ingaggio attuale per pensare che il serbo possa prolungare per una cifra inferiore, di almeno 4 milioni a stagione, e allora ecco che la speranza dei bianconeri è che possa arrivare una proposta che convinca sia la dirigenza che lo stesso calciatore a provare una nuova avventura.

Lucca e Raspadori.

Ci sono poi altri due italiani che potrebbero e dovrebbero finire al centro del mercato. I nomi sono quelli di Lorenzo Lucca, che ha fatto molto bene in questa stagione con la maglia dell'Udinese, e Giacomo Raspadori, troppo in ombra al Napoli. Le valutazioni fatte dai friulani e dai partenopei sono molto alte, almeno da 30 milioni di euro, e non è da escludere che alla fine si possa parlare di loro anche per Fiorentina e Juventus, soprattutto se dovessero appunto partire o Kean o Vlahovic. Intrecci sotto la lente di ingrandimento, per un mercato che deve ancora iniziare ed è relativamente lontano, ma che sarà, come sempre, tutto da vivere.