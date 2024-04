TMW, Il punto sul futuro di De Rossi tra Roma e Viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

TMW parla del futuro di Daniele De Rossi. Senza una decisione sul direttore sportivo, la Roma difficilmente si esprimerà sul rinnovo del contratto dell'allenatore e questi ultimi 50 giorni saranno decisivi per un'eventuale conferma. Restare giallorosso è la priorità per il tecnico che aspetterà la decisione del club.

Intanto, scrive sempre il portale, la Fiorentina e Daniele Pradè si sarebbero già informati sulla possibilità di ingaggiarlo a partire dalla prossima estate. Con Vincenzo Italiano in scadenza di contratto (c'è un'opzione a favore del club in caso di qualificazione alla prossima Europa League, ma Italiano considera a conclusione la sua avventura gigliata), il club viola sta sfogliando la margherita per capire quale può essere il profilo idea per sostituire l'attuale allenatore. De Rossi è un'idea forte, la prima scelta dovesse lasciare Trigoria. Ma visto che non si può battere solo una strada e vivere sol di attese infinite la Fiorentina valuta anche altri nomi: quindi Alberto Aquilani, ex tecnico della Primavera oggi al Pisa, Alberto Gilardino e Raffaele Palladino.