TMW, Fiorentina sull'esterno Karlsson e su Strefezza

Anche la Fiorentina, oltre a Napoli e Lazio, si iscrive nerella lista delle pretendenti per l'esterno offensivo dell'AZ Alkmaar Jesper Karlsson. Secondo quanto scrive TMW il club viola è sulle tracce del giocatore che preferisce giocare sull'out di sinistra, potendo convergere e andare al tiro con il destro. Nelle prossime ore proverà ad avere contatti diretti con l'AZ per completare il pacchetto degli esterni da dare a Vincenzo Italiano in vista della stagione che sta per cominciare. Il contratto di Karlsson con gli olandesi scadrà nel 2026 e anche per questo motivo l'AZ non dovrebbe scendere sotto i 20 milioni di euro di richiesta per il calciatore.

E secondo TMW ci sarebbero stati anche dei contatti della società gigliata per Gabriel Strefezza del Lecce. Possibile che i due club si debbano incontrare nei prossimi giorni, con il nome di Hjulmand che resta nella lista della dirigenza gigliata nel caso in cui dovesse partire Amrabat, ma oltre al centrocampista adesso nel mirino c'è anche Strefezza.