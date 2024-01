TMW, Belotti, pressing del Betis. Viola pista aperta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Aggiornamenti sul conto di Andrea Belotti direttamente da TMW. Come spiega il portale, con il cambio modulo della Roma, che con De Rossi passerà al 4-3-3, il Gallo sarebbe la riserva di Lukaku e pertanto non è ritenuto incedibile. Sul giocatore c'è il forte pressing del Betis, con il club andaluso che vorrebbe fare del romanista il centravanti titolare. Altro club interessato è il Wolfsburg.

Tuttavia, l'intenzione di Belotti è di rimanere in Italia e in questo senso è ancora aperta la pista che lo potrebbe portare alla Fiorentina. Allo stato attuale, l'unico modo per mandare in porto la trattativa è quella del prestito. Inoltre i viola dovrebbero liberare un posto in attacco e l'indiziato principale è Nzola. Per l'angolano al momento latitano le offerte per l'acquisto a titolo definitivo, mentre è più probabile trovare club disposti a prelevare il giocatore in prestito.