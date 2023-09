TIFOSI, Per Genk tante richieste ma c'è ancora posto

FirenzeViola.it

Non solo il campionato. A breve inizierà anche la fase a gironi di Conference League, con la Fiorentina che farà il suo esordio in Belgio contro il Genk. Come riporta La Nazione, i 1017 tagliandi a disposizione per il settore ospiti della Luminus Arena non sono ancora esauriti.

C'è stata però una richiesta importante e molto dipenderà anche dai tanti italiani e tifosi viola in generale che risiedono proprio in Belgio o nei Paesi limitrofi. In ogni caso, secondo le previsioni si dovrebbe andare verso il migliaio di tifosi della Fiorentina presenti.