TIFOSI, Nessun pienone all'Arechi: in 230 da Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Come spiega il portale Salernitananews.it, ci saranno circa diciottomila spettatori, numero più, numero meno, questa sera allo stadio per Salernitana-Fiorentina. La prevendita ha raggiunto la cifra complessiva di 17.046, considerando anche la base di abbonati stagionali e detentori del mini abbonamento. Gli ospiti saranno invece 230, sempre da sottrarre al numero totale di cui sopra. Insomma, fatte le debite sottrazioni, i singoli paganti per la sfida agli uomini di Italiano risultano poco più di seimila al momento. Ancora qualche ora per incrementare i presenti ma non sembrano esserci impennate all’orizzonte.