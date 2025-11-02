Tifoseria pronta ad un'altra contestazione in caso di sconfitta con il Lecce

Tifoseria pronta ad un'altra contestazione in caso di sconfitta con il Lecce
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 13:20News
di Redazione FV

La scelta delle dimissioni presentate da Daniele Pradè ha fatto felice tanti tifosi, ultras in primis, mentre tra i social qualcuno parlava addirittura di 25 aprile viola o di liberazione. Questo quanto sottolineato da La Repubblica, che riporta anche di come la Fiesole abbia così ottenuto la testa di uno dei dirigenti che aveva più a lungo contestato dall’estate scorsa. La stessa curva di prepara a una domenica di attesa.

La squadra verrà supportata, sostenuta e incoraggiata per 90 minuti. In caso di sconfitta però pronta una contestazione pesante, stavolta senza Pradé nel mirino, ma con allenatore, giocatori e dirigenza tra i bersagli principali