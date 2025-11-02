Tifoseria pronta ad un'altra contestazione in caso di sconfitta con il Lecce
FirenzeViola.it
La scelta delle dimissioni presentate da Daniele Pradè ha fatto felice tanti tifosi, ultras in primis, mentre tra i social qualcuno parlava addirittura di 25 aprile viola o di liberazione. Questo quanto sottolineato da La Repubblica, che riporta anche di come la Fiesole abbia così ottenuto la testa di uno dei dirigenti che aveva più a lungo contestato dall’estate scorsa. La stessa curva di prepara a una domenica di attesa.
La squadra verrà supportata, sostenuta e incoraggiata per 90 minuti. In caso di sconfitta però pronta una contestazione pesante, stavolta senza Pradé nel mirino, ma con allenatore, giocatori e dirigenza tra i bersagli principali
Pubblicità
News
Se 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadradi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Se 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Copertina
Redazione FVGiorgetti: "Con Pradè epilogo clamoroso ma non inaspettato. Ennesimo cortocircuito della Fiorentina"
Ludovico MauroFirenzeViolaGli striscioni, la fanzine e la faccia sul maiale: le contestazioni dei tifosi a Pradè
Alberto PolverosiLecce decisiva per Pioli ma anche per la Fiorentina. La crisi è incomprensibile, ma ora i viola devono solo vincere
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com