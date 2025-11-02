Tifoseria pronta ad un'altra contestazione in caso di sconfitta con il Lecce

vedi letture

La scelta delle dimissioni presentate da Daniele Pradè ha fatto felice tanti tifosi, ultras in primis, mentre tra i social qualcuno parlava addirittura di 25 aprile viola o di liberazione. Questo quanto sottolineato da La Repubblica, che riporta anche di come la Fiesole abbia così ottenuto la testa di uno dei dirigenti che aveva più a lungo contestato dall’estate scorsa. La stessa curva di prepara a una domenica di attesa.

La squadra verrà supportata, sostenuta e incoraggiata per 90 minuti. In caso di sconfitta però pronta una contestazione pesante, stavolta senza Pradé nel mirino, ma con allenatore, giocatori e dirigenza tra i bersagli principali