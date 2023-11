TIAGO PINTO, La Roma non può prendere un top player

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Nello scouting della Roma noi abbiamo quattro tipi di valutazioni: giocatori A che sono i top player, poi i B plus che sono quelli che possono essere titolari, i B che vanno monitorati e C che non servono alla Roma. Nel nostro database con cinquemila giocatori, il 90% dei calciatori di fascia A non possiamo prenderli. Non ci sono le capacità finanziarie, poi magari siamo stati bravi in situazioni come quelle di Dybala e Lukaku". Lo ha detto il general manager della Roma, Tiago Pinto, durante il Social Football Summit.

"Considerata la Roma ereditata con tanti giocatori sopra i 30 anni, con infortuni cronici e tanti calciatori fuori rosa, dico che fare più di 150 milioni di vendita e mantenere 80% di giocatori della prima squadra, portando Wijanldum, Lukaku, Mourinho, Matic e Dybala, significa che siamo riusciti a fare tante cose difficili insieme", ha aggiunto il gm. Sulla possibilità che la Roma crei la squadra B ha invece risposto: "E' un ragionamento che stiamo affrontando, ma in questo contesto italiano non sono ancora convinto che possa essere importante". Infine sul suo rinnovo in scadenza il prossimo 30 giugno: "Sono cose di cui si parla internamente, l'importante sono solo la Roma e il suo futuro". (ANSA).