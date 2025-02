Thuram risponde a Maleh: Juventus-Empoli finisce 1-1. Saranno rigori

Non bastano 90 minuti più recupero per decretare chi tra Juventus ed Empoli nell'ultimo quarto di finale di Coppa Italia raggiungerà il Bologna di Vincenzo Italiano in semifinale. I toscani giocano un grande primo tempo e vanno in vantaggio con Maleh dopo un errore di Nico Gonzalez, prima di prendere un palo clamoroso allo scadere con Konate. Nella ripresa la Juventus cambia marcia soprattutto dopo le uscite di Koopmeiners e Nico, trovando il pareggio con Thuram che segna un gol pregevole con una giocata da circo in area per liberarsi di Henderson. Il forcing finale della squadra di Thiago Motta non paga e l'Empoli resiste: si va ai rigori allo Stadium.