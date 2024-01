FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mister Thiago Motta, intervenuto a Sky Sport prima della partita col Genoa, ha presentato così la sfida con la sua ex squadra: "Oggi conta la testa, dobbiamo giocare al massimo come sempre in Serie A per ottenere ciò che vogliamo. Pensiamo solamente al Genoa e non alla Coppa Italia, stasera gioca dal 1' chi sta meglio".