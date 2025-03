Thiago Motta scricchiola: la Juventus valuta già Conte o Gasperini

Nonostante il Managing Director Footballdella Juventus, Cristiano Giuntoli, abbia tentato di spegnere il fuoco delle polemiche dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia contro l'Empoli, le voci di uno spogliatoio fratturato e scettico nei confronti della gestione di Thiago Motta hanno alimentato dubbi e voci sempre più insistenti di un addio all'orizzonte. Anche una qualificazione in Champions League potrebbe non bastare a salvare la panchina di Thiago Motta e la Juventus ha già dei sostituti preferiti. In pole position infatti, informa l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sono Gian Piero Gasperini e Antonio Conte: il club bianconero vuole tornare a vincere ed entrambi sanno come si fa.

E se da un lato il tecnico dell'Atalanta non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026, dall'altro l'ex giocatore della Juventus non ha mai nascosto il piacere a tornare dove ha vinto tre campionati da allenatore e dove la piazza è in estasi per lui. Alrimenti, oltre al profilo di Igor Tudor (vecchia fiamma), è emersa anche la possibilità di chiamare Roberto De Zerbi, mai contattato - si legge dal quotidiano - dalla Juventus ma che piace molto e in Francia sta inseguendo il PSG capolista di Ligue 1 con il suo Marsiglia (attualmente secondo).