THIAGO MOTTA, Mercato? Non sono domande per me

Che differenze ci sono tra Genoa e Udinese? È questa una delle domande a cui il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha risposto in conferenza stampa a due giorni dall'anticipo della 19^ giornata di Serie A contro il Genoa: "Il Genoa può cambiare, anche a Sassuolo si è messa a quattro. Danno pochi riferimenti, a centrocampo più Gudmundsson danno tanta mobilità. Noi vigili a non dargli libertà".

Genoa per lei è stata una grande esperienza da calciatore, mentre da allenatore? "A Genoa ho passato momenti fantastici, tanto da allenatore come da giocatore, momenti diversi. Esperienze fantastiche. Sempre bene, fin dal momento che sono arrivato, dovrò sempre ringraziare il pubblico per quello che mi hanno dato, come io ho dato sempre tutto".

Sul mercato i tempi saranno brevi o lunghi? "Non sono domande per me, dovete chiederlo alla dirigenza".