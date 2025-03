Thiago Motta a Sky: "Troppo facile lasciare ora la Juventus. Con la Fiorentina male tutto"

Thiago Motta non si dimette da allenatore della Juventus. Il tecnico italo-brasiliano, confermato da Giuntoli nonostante il 3-0 incassato dalla Fiorentina, ha commentato a Sky la sconfitta di questa sera ed escluso l’ipotesi di dimissioni: “Sarebbe troppo facile farlo, non mi piacciono le cose facili. Abbiamo bisogno di vincere, dobbiamo trovare il modo di fare i punti che ci servono per il nostro obiettivo che è essere tra le prime quattro del campionato”.

L’analisi della partita.

“È un po’ la continuazione dell’ultima partita, è la stessa storia. Iniziamo bene, poi alla prima difficoltà come con l’Atlanta non abbiamo saputo reagire. Dobbiamo migliorare, oggi non siamo forti in nessuna delle due fasi di gioco. Dobbiamo recuperare questi ragazzi, penso che prima di queste due partite abbiamo mostrato un’altra faccia e la reazione è stata sempre molto buona”.