THIAGO MOTTA, A Firenze emozionato per la vittoria

Reduce dalla bella vittoria contro la Fiorentina, Thiago Motta ha parlato oggi in conferenza stampa per parlare del prossimo impegno contro il Monza, tornando proprio sull'ultima partita giocata: "A Firenze ero emozionato per come abbiamo ottenuto la vittoria, i ragazzi hanno lottato dall'inizio alla fine. Io mi sento migliorato ma non voglio fermarmi qui".

L'iniziativa del pranzo cosa ha portato allo spogliatoio?

"Preciso che non è stata una mia iniziativa e che non ho pagato io (ride, ndr) ma sono cose molto positive per lo spogliatoio, è un modo per stare insieme e parlare anche di cose che non siano calcio".

La coppia Posch-Sosa è pronta?

"Posch e Sosa sono pronti ma come loro anche altri. Vedremo chi sceglieremo per la sfida".

Sulla fascia vede meglio Lykogiannis o Kyriakopoulos?

"Stanno molto bene entrambi".