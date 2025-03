Thiago Motta a DAZN: "Iniziato bene ma nelle difficoltà ci sciogliamo. Sfruttato male gli spazi"

vedi letture

Al termine di Fiorentina-Juventus terminata 3-0 un Thiago Motta triste parla così a DAZN: "È importantissimo restare uniti, insieme, ma allo stesso tempo ognuno deve dare qualcosa in più, io in primis. Stasera abbiamo iniziato bene ma alla prima difficoltà non riusciamo a reagire e restare in partita. Veniamo da due partite con tanti gol subito e nessun gol fatto, in questo momento le due fasi non funzionano neanche la difesa che fin qui era funzionata. Dobbiamo fare molto meglio per poter competere".

Mancata un po' di verticalità?

"Sì perché la Fiorentina veniva sull'uno contro uno e c'era tanto spazio da sfruttare meglio. Poi quando arrivavamo in attacco non siamo mai riusciti a trovare il modo di attaccare l'area di rigore per mettere in difficoltà la Fiorentina. Poco da dire: non siamo stati bravi nè difensivamente è offensivamente".

Si parla troppo di Motta e poco dei giocatori?

"Abbiamo tutti le nostre responsabilità, io più di tutti perché dal primo giorno in cui ho firmato sapevo che le vittorie sono merito dei giocatori e le sconfitte colpa mia. È giusto così. Sono sicuro che possiamo fare molto meglio rispetto alle ultime due sconfitte".