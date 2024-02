THEATE, Mi fa piacere che si parli di me in A: vedremo

FirenzeViola.it

Arthur Theate, difensore del Rennes che in carriera ha vestito anche la maglia del Bologna, ha parlato così a gazzetta.it della sua ex squadra: "Il Bologna di Motta gioca un calcio magnifico, simile al suo allenatore, un calcio molto diverso da quello praticato da tutte le altre squadre. Mi ci sarei divertito anch'io. Spero si qualifichino per l'Europa. Per lo scudetto, certo l'Inter è più abituata a giocarsi il titolo che ha vinto tre stagioni fa con Lukaku, ma è ancora lunga".

A proposito, la Roma l'ha cercata a gennaio: ne ha parlato con Lukaku?

"Più che con il mio amico Romelu, ne ho parlato soprattutto con il Rennes. Sono felice qui e focalizzato sul finale di stagione. Certo, mi fa piacere si parli di me in Serie A, il campionato che preferisco in assoluto. Vedremo a fine stagione".