TESSMANN, Può finire in Ligue 1: piace al Lione

© foto di www.imagephotoagency.it

A sorpresa, dopo aver sfiorato l'accordo con l'Inter e poi quello con la Fiorentina, il centrocampista statunitense Tanner Tessmann potrebbe finire in Ligue 1. Lo svela 'L'Equipe', che parla di trattativa avviata con l'Olympique Lione. L'OL è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo e il calciatore reduce dai giochi Olimpici con gli USA è ora tra i primi obiettivi, forte anche di una situazione contrattuale piuttosto vantaggiosa: a un anno dalla scadenza del contratto, ha già detto e più volte ribadito al Venezia che non vuole rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.