TESSMANN, Possibile colpo di scena in caso di mancata cessione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da La Nuova Venezia, nel caso in cui entro la mezzanotte del 30 agosto i lagunari non dovessero ricevere offerte concrete per Tanner Tessmann, oltre a rivalutare la posizione dello statunitense attualmente fuori rosa, il club guidato dal ds Filippo Antonelli potrebbe proporre al giocatore un rinnovo triennale vista l'attuale scadenza del contratto fissata nel giugno del 2025.