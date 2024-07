TESSMANN, Mancano solo gli ultimi accordi con gli agenti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Sportitalia il Venezia e la Fiorentina sono molto vicine all’accordo per portare Tessmann a Firenze. Il centrocampista statunitense è molto entusiasta di poter vestire la maglia viola ma ora servono gli ultimi accordi con gli agenti del giocatore, quest'ultimo passaggio essenziale per far quadrare il tutto e poter chiudere definitivamente l'accordo.