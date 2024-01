TERZINO, Pierozzi alle visite, contatti per Faraoni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Niccolò Pierozzi pronto per le visite mediche a Salerno. Il giocatore partito stamattina per Salerno diventerà a breve insomma un nuovo giocatore della Salernitana dove ritrova Pippo Inzaghi con cui ha ben fatto alla Reggina. Il terzino spera di trovare lo spazio giusto che non ha mai avuto a Firenze. E il club viola, è pronto a fare un cambio su quella fascia: fuori il fiorentino, dentro Faraoni, con nuovi contatti che ci saranno anche in giornata.