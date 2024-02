TERRACCIANO, Viola più usato in Serie A. 2° Jack

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei calciatori con più minuti in Serie A in questa stagione. Il calciatore più utilizzato in assoluto, nonchè l'unico a non aver perso neanche un minuto, è il portiere del Lecce Vladimiro Falcone. Dietro di lui, a pari merito con soli 90 minuti saltati, ci sono Nehuen Perez, Sommer, Montipò e Luperto(prossimo avversario della Fiorentina con la maglia dell'Empoli). Tra i viola il calciatore più stakanovista è Pietro Terracciano, 23' in questa speciale classifica, con 1.980 minuti giocati.

Tra i giocatori di movimento invece, i gigliati con più minutaggio in campionato sono: Bonaventura(1.640), Milenkovic(1.625) e Martinez Quarta(1.571).