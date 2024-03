TERRACCIANO, G. Sportivo: "Perché niente squalifica"

FirenzeViola.it

Dopo le decisioni del Giudice Sportivo di ieri, che hanno graziato Pietro Terracciano dopo l'espressione blasfema pizzicata dalle telecamere durante la partita contro il Torino, è arrivata la specifica sull'episodio: "Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti - il comunicato - nel corso della riunione del 6 marzo 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Gara Soc. TORINO – Soc. FIORENTINA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (che a causa di un disguido tecnico sulla PEC di questa Segreteria non è stata visualizzata correttamente ma che risulta, come da ricevuta di consegna, pervenuta alle ore 11.11 del 4 marzo 2024) in merito alla condotta del calciatore Pietro Terracciano (Soc. Fiorentina) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 12° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’uso di un’espressione blasfema da parte del calciatore Terracciano;

P.Q.M.

delibera di non sanzionare il calciatore Pietro Terracciano (Soc. Fiorentina) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale.

Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea".