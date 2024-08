TERRACCIANO, Daremo una mano a De Gea. Il rinnovo...

FirenzeViola.it

Pietro Terracciano negli scorsi giorni ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2026 e dopo la firma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club, parlando così: "Sono felicissimo, è quello che volevo. Ringrazio il Presidente, Pradè e Ferrari per la fiducia. Ho sempre detto che per me Firenze era un punto d'arrivo e ho sempre spinto per restare qui. Anche la mia famiglia è contenta, la nostra è stata anche una scelta di vita oltre che sportiva".

Sui preparatori: "Ho sempre avuto la fortuna di allenarmi con grandi professionisti e anche quest'anno si è creato subito un ottimo feeling. Si può crescere sempre, anche a 34 anni. Lavoriamo tanto sulle ripartenze dal basso: è importante non subire gol ma anche dare una mano in fase di costruzione".

Sul Franchi: "Giocare in uno stadio vuoto per quasi metà farà strano, ma sappiamo che la Curva (Fiesole, n.d.r.) in qualsiasi parte dello Stadio la metti ci darà una mano. Sono sicuro che faremo una grande stagione".

Su De Gea: "Da parte mia c'è curiosità di vederlo perché è un giocatore con grande esperienza e una storia importante. Gli daremo sicuramente una mano e sono sicuro che anche lui la darà a noi"

Sul Parma: "Affrontiamo una squadra con buone qualità che già l'anno scorso ci mise in difficoltà. Il Tardini sarà un ambiente caldo, loro saranno carichi per la nuova esperienza ma noi non vediamo l'ora di iniziare e troveranno pane per i loro denti".