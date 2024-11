TERRACCIANO, Aveva un'intesa di massima con Galliani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport - Stadio, stamani in edicola, si sofferma su Pietro Terracciano e ricorda che la scorsa estate l'ex Empoli sarebbe potuto partire. Anche perché ad agosto aveva già un'intesa di massima con il Monza di Adriano Galliani, sennonché durante un colloquio con la dirigenza viola si convinse di voler provare a spodestare pure uno come De Gea, e che se anche non gli fosse riuscito avrebbe avuto il suo spazio in coppa.