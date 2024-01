TERRACCIANO, Accordo tra Milan e Hellas: ecco le cifre

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Filippo Terracciano è ad un passo dal diventare un nuovo acquisto per il Milan. Il club rossonero - riporta TMW - ha chiuso per l'esterno classe 2003 attualmente in forza all'Hellas Verona. Operazione, questa, impostata su una cifra di 4,5 milioni di euro più 1 di bonus. Ultimi dettagli e documentazione per definire l'operazione per il calciatore nativo di Verona.